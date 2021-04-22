Послание Владимира Путина Федеральному собранию, платные парки и шахматный турнир: главное в номере "ОГ" за 22 апреля

Доброе утро!

Вчера, 21 апреля, Президент России Владимир Путин в центральном выставочном зале «Манеж» огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Выступление главы государства длилось 1 час 18 минут, это обращение стало для российского лидера 17-м по счёту. По традиции, Президент обозначил ключевые направления внутренней и внешней политики. В этом году особое внимание он уделил поддержке регионов.

Губернатор Свердловской области подписал постановление №214-ПП, которое устанавливает стоимость посещения пяти особо охраняемых природных территорий региона. В некоторых из них плату за вход вводят впервые, в других повышают. Но общественность больше всего взволновало то, что в этот список вошёл и Шарташский лесной парк, находящийся в пределах Екатеринбурга. Вход в него станет платным с 1 января 2031 года. Билет на одного гражданина составит 0,5 процента от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в России (сейчас цена бы составила около 63 рублей). А со вчерашнего дня стал платным вход в екатеринбургский Ботанический сад. Цена одного билета – 150 рублей, абонемента на месяц – 1 500 рублей.

Во вторник, 20 апреля, был сыгран девятый тур на возобновлённом Турнире претендентов по шахматам в Екатеринбурге. Лидер, россиянин Ян Непомнящий, сыграл свою партию вничью, но сохранил за собой первое место. Единственную победу одержал представитель Нидерландов Аниш Гири. Согласно традиции, право сделать первый ход предоставляется приглашённым гостям турнира. На доске Яна Непомнящего и Александра Грищука старт партии дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Для меня как для главы города важно, что за турниром наблюдают любители шахмат со всего мира. И когда появится возможность, когда будут сняты ограничения, люди приедут в Екатеринбург уже в качестве гостей», – отметил Орлов