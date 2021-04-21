Белые не проигрывают. Непомнящий – лидирует

Ян Непомнящий лидирует на Турнире претендентов. Фото: Павел Ворожцов

Во вторник, 20 апреля, был сыгран девятый тур на возобновлённом Турнире претендентов по шахматам в Екатеринбурге. Лидер, россиянин Ян Непомнящий, сыграл свою партию вничью, но сохранил за собой первое место. Единственную победу одержал представитель Нидерландов Аниш Гири.

На смену первому дню, насыщенному и событиями, и эмоциями, пришёл второй, спокойный и размеренный. Однако традиция делать первый ход приглашённым гостям по-прежнему остаётся. На доске Яна Непомнящего и Александра Грищука старт партии дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

– Для меня как для главы города важно, что за турниром наблюдают любители шахмат со всего мира. И когда появится возможность, когда будут сняты ограничения, люди приедут в Екатеринбург уже в качестве гостей, – отметил Алексей Орлов.

На вопрос про первый ход пешкой с d2 на d4 от отметил:

– Ферзевый гамбит. Посоветовался со специалистами.

Второй игровой день возобновлённого турнира тянулся медленнее. В понедельник первые игроки завершили партии через полтора часа после начала. В девятом туре Ян Непомнящий и Александр Грищук первыми вышли из зала уже спустя четыре часа.

Александр играл белыми, в какой-то момент он пытался обострить игру, но Непомнящий сохранил спокойствие и заработал свои 0,5 очка за мирный исход. Да, Грищук был в цейтноте, и, возможно, Ян мог воспользоваться этим, но рисковать не стал. Турнир уже перевалил за половину, и цена ошибки сейчас сильно возрастает.

С другой же стороны, преследователи российского гроссмейстера могли воспользоваться этим и набрать необходимые очки. Тем более, что Фабиано Каруана (США) играл с Кириллом Алексеенко, занимавшим предпоследнее место. А французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв встречался с Дин Лижэнем (Китай), располагавшимся на восьмом месте.

Кирилл Алексеенко, игравший белыми, вновь удивил. В прошлом туре он, напомним, провёл за доской дольше всех и взял верх над опытным Александром Грищуком. Во вторник Алексеенко сдерживал натиск вице-чемпиона мира – 2018 (сейчас Каруана второй номер рейтинга в мире) и сыграл вничью. За 59 ходов на доске остались лишь три фигуры.

– Кирилл был хорошо готов. Я думал, что позиция опасна для чёрных, но оказалось, что и у белых были проблемы с координацией, – сказал после игры Каруана.

Максим Вашье-Лаграв снова играл чёрными. В случае победы он сравнялся бы с Непомнящим по очкам и вернулся на первое место. Партия получилась самой затяжной. Гроссмейстеры сделали по 87 ходов. Дин Лижень в какой-то момент имел заметный перевес. Позиция чёрных оставалась стабильно хуже, но Вашье-Лаграв выбрался из западни и заработал половину очка.

Единственным, кто одержал победу в девятом туре, стал Аниш Гири. Белыми он сразу создал определённое давление на позицию соперника и методично его наращивал. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен, который, конечно, наблюдает за своими потенциальными соперниками, отметил Гири, сказав, что «он провёл очень, очень хорошую игру».

В итоге Ян Непомнящий остался лидером турнира, набрав 5,5 очка. Сразу три гроссмейстера – Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири и Фабиано Каруана – имеют в активе по 5 очков. Александр Грищук, Кирилл Алексеенко и Ван Хао набрали по 4 очка. Замыкает таблицу Дин Лижэнь – 3,5 очка.

Десятый тур сыгран 21 апреля. Пары следующие: Фабиано Каруана – Дин Лижэнь, Максим Вашье-Лаграв – Аниш Гири, Ван Хао – Александр Грищук, Ян Непомнящий – Кирилл Алексеенко. 22 апреля – день отдыха.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №71 от 22.04.2021