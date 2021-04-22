В Екатеринбурге состоялась первая ночная репетиция парада Победы. Фото

Минувшей ночью в центре уральской столицы состоялась первая ночная репетиция парада Победы. В совместной тренировке приняли участие 20 парадных подразделений.
Центральные улицы начали перекрывать уже с 18:00. При этом сама тренировка длилась с 22:00 21 апреля до 4:00 22 апреля. За репетицией наблюдал фотокорреспондент "Областной газеты".
По центру города в парадном строю торжественным маршем прошли расчёты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный в своём роде расчёт военной полиции за Уральским хребтом. Также были сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и курсанты Уральского института государственной противопожарной службы.
Сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона исполнил около 30 встречных и парадных маршей.
Добавим, по информации штаба ЦВО, в Екатеринбурге к военному параду 9 мая будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе – 1,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ, а также около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.
Напомним, предыдущие репетиции парада Победы проходили в дневное время на Вторчермете.
Читайте также:
Опубликован график репетиций парада Победы в Екатеринбурге.
В Свердловской области выплату к 9 Мая получат 610 ветеранов.
Салют 9 Мая в Екатеринбурге запустят с трёх площадок.