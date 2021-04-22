В Екатеринбурге состоялась первая ночная репетиция парада Победы. Фото

В Екатеринбурге к военному параду будет привлечено около 2,5 тыс. человек, а также около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов. Фото: Павел Ворожцов.

Минувшей ночью в центре уральской столицы состоялась первая ночная репетиция парада Победы. В совместной тренировке приняли участие 20 парадных подразделений.

Центральные улицы начали перекрывать уже с 18:00. При этом сама тренировка длилась с 22:00 21 апреля до 4:00 22 апреля. За репетицией наблюдал фотокорреспондент "Областной газеты".

Фото: Павел Ворожцов

По центру города в парадном строю торжественным маршем прошли расчёты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный в своём роде расчёт военной полиции за Уральским хребтом. Также были сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и курсанты Уральского института государственной противопожарной службы.

Сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона исполнил около 30 встречных и парадных маршей.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Добавим, по информации штаба ЦВО, в Екатеринбурге к военному параду 9 мая будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе – 1,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ, а также около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, предыдущие репетиции парада Победы проходили в дневное время на Вторчермете.

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