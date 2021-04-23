В Свердловской области выплаты Президента РФ получат родители 540 тысяч школьников

Мера поддержки распространяется и на детей, которые пойдут в первый класс в этом году. Фото: Павел Ворожцов.

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что на Среднем Урале выплаты назначенные Президентом РФ Владимиром Путиным, полагаются родителям более полумиллиона школьников. Он подчеркнул, что мера поддержки распространяется и на детей, которые пойдут в первый класс в этом году.

По словам Юрия Биктуганова, выплаты на первоклассников проведут в середине августа, чтобы их родители успели собрать ребёнка в школу. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, выплаты получат родители 540 тыс. уральских школьников.

Напомним, что Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

"В период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдём. Но это ещё не произошло", - объяснял своё решение глава государства.

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