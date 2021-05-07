Утверждён перечень объектов культурного наследия, которые отреставрируют в Екатеринбурге

В этом году на ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования Памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу будет направлено 500 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьёва

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень объектов культурного наследия, которые отреставрируют в 2021-2025 годах. Работы будут проводиться за счёт бюджета города.

Согласно документу, в этом году на ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования Памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу будет направлено 500 тысяч рублей, Дома контор в центре города - 1,4 миллиона рублей.

Всего в перечне значатся 12 конкретных объектов. Среди них:

Кроме того, в этом году противоаварийные работы за 5 миллионов будут проведены на объектах по адресам: ул. 8 Марта, 20а, ул. Большакова, 84, ул. Карла Либкнехта, 36/ул. Первомайская, 20.

Всего из бюджета муниципалитета в 2021-2025 годах на сохранение объектов культурного наследия будет выделено 520,4 млн рублей, в том числе 86,9 ммлн - в этом году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.