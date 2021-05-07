Утверждён перечень объектов культурного наследия, которые отреставрируют в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень объектов культурного наследия, которые отреставрируют в 2021-2025 годах. Работы будут проводиться за счёт бюджета города.
Согласно документу, в этом году на ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования Памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу будет направлено 500 тысяч рублей, Дома контор в центре города - 1,4 миллиона рублей.
Всего в перечне значатся 12 конкретных объектов. Среди них:
- "Усадьба Блохиной: двухэтажный жилой дом, двое ворот, ограда" по адресу: ул. Розы Люксембург, 66/ул. Декабристов, 34 а (в 2021-2022 годах выделят 1,3 миллиона рублей),
- "Дом купца Осокина К. Г." по адресу: ул. Энгельса, 16/ул. Розы Люксембург, 11 (в этом году выделят 310 тысяч),
- "Дом контор" по адресу: ул. Малышева, 42/ул. 8 Марта, 10 а,
- "Здание первого городского театра" по адресу: пр-т Ленина, 43/ул. Карла Либкнехта, 15 а (3,2 миллиона),
- "Дом Рязанова" по адресу:ул. Куйбышева, 40 в (600 тысяч),
- "Дом, где в квартире большевика К. Сухановав 1905-06 гг. находился подпольный штаб и склад оружия Екатеринбургской дружины" по адресу:ул. Куйбышева, 65 (500 тысяч),
- "Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу" по адресу: Привокзальная площадь,
- "Магазин" по адресу:ул. 8 Марта, 19, литер Б (1,5 млн рублей),
- "Дом И.Х. Гофмейстера" по адресу: ул. Малышева, 35 (1 миллион рублей),
- "Фабрика-кухня УЗТМ" по адресу: ул. Культуры, 3/ул. Красных партизан, 9 (в 2021-2023 годах выделят суммарно 181,2 миллиона),
- "Усадьба Ошуркова" по адресу: ул. Чапаева, 3 (в 2021 году на реставрацию объекта направят 864 тысячи),
- "Усадьба Давыдовых" (лит. А, Б, Д) по адресу: ул. Чапаева, 5 (1,1 миллиона рублей).
Кроме того, в этом году противоаварийные работы за 5 миллионов будут проведены на объектах по адресам: ул. 8 Марта, 20а, ул. Большакова, 84, ул. Карла Либкнехта, 36/ул. Первомайская, 20.
Всего из бюджета муниципалитета в 2021-2025 годах на сохранение объектов культурного наследия будет выделено 520,4 млн рублей, в том числе 86,9 ммлн - в этом году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.