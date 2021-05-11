Александр Капустин награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью"

Александр Капустин откликается на многие публикации «ОГ» и помогает журналистам издания получить необходимую архивную информацию. Фото: Галина Соловьёва

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о награждении начальника регионального Управления архивами Александра Капустина. Он награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

"За особые заслуги в сфере архивного дела на территории Свердловской области наградить знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени Капустина Александра Александровича - начальника Управления архивами Свердловской области", - говорится в тексте указа.

Документ будет опубликован в завтрашнем номере "Областной газеты".

Александр Капустин родился в 1955 году в Нижнем Тагиле. Окончил УрГУ им. Горького, получив диплом историка, преподавателя истории и обществоведения. Окончил также аспирантуру Института экономики Уральского научного центра АН СССР. В 1989 году был назначен директором Государственного архива Свердловской области. Начальником управления архивами Свердловской области стал 30 лет назад, с 1991 года.

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