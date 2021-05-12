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12 мая 2021, 14:09

Михаил Мишустин объяснил рост цен на продукты жадностью торговых сетей

Продукты

Повышение российскими экспортёрами цен на товары вслед за мировыми ускорило рост инфляции. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назвал основной причиной роста цен на продукты "завышенные аппетиты" и "жадность" производителей и торговых сетей. Глава кабмина отметил, что у власти есть инструменты для сдерживания тех, кто наживается на ажиотажном спросе.

Как сказал Михаил Мишустин, государство не против, чтобы российские производители зарабатывали на экспорте, но против, если это идёт в ущерб интересам покупателей в России.

"Здесь важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у Правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах", - заявил председатель Правительства РФ.

Также он рассказал, что повышение российскими экспортёрами цен на товары вслед за мировыми ускорило рост инфляции. Глава кабмина напомнил, что Правительство применило гибкий подход к стабилизации цен на продукты в России. Например, введение механизмов компенсации, которые снижают зависимость цен на внутреннем рынке от мировых.

Напомним, в начале апреля Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении 9 млрд рублей на компенсацию затрат российским производителям подсолнечного масла и сахара. Свердловские производители получат субсидии в размере 57,3 млн рублей.

Кроме того, были продлены сроки действия соглашения о стабилизации цен на сахар и масло. Договорённость в отношении стоимости сахара-песка продлили до 1 июня, а стоимости масла - до 1 октября.

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Областная газета Свердловской области

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Михаил Мишустин объяснил рост цен на продукты жадностью торговых сетей