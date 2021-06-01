Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам по случаю Дня защиты детей

Глава Среднего Урала отметил, что главная задача - подарить детям счастливое детство, защитить их от невзгод и болезней, обеспечить условия для гармоничного развития, образования, становления личности. Фото: Борис Ярков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Международного дня защиты детей. Праздник отмечается сегодня, 1 июня.

Глава Среднего Урала отметил, что главная задача - подарить детям счастливое детство, защитить их от невзгод и болезней, обеспечить условия для гармоничного развития, образования, становления личности. Он также напомнил, что сегодня начинается пора летних каникул.

"Мы делаем всё, чтобы наши дети провели это время с пользой, запаслись силами и энергией для нового учебного года. В этом году в летних лагерях и санаториях отдохнут порядка 400 тысяч уральских детей. Мы также организуем традиционный "Поезд здоровья", благодаря которому около 1 700 детей из Свердловской области отдохнут на черноморском побережье", - рассказал Евгений Куйвашев.

В Свердловской области числится 63 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается 209 тысяч детей.

"Уважаемые жители Свердловской области! Благодарю всех уральцев, кто посвятил свою жизнь заботе о детях, воспитанию, образованию, обеспечению их безопасности. Желаю всем уральским детям крепкого здоровья, счастья, радости и хороших каникул!", - говорится в поздравительной телеграмме губернатора, опубликованной в свежем номере "Областной газете".

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина пожелала всем детям счастья, здоровья, отличных летних каникул и солнечной погоды.

"Большое внимание в Свердловской области уделяется вопросам охраны здоровья детей. В регионе сформирована трёхуровневая система оказания медицинской помощи детям, действуют специализированные медицинские организации третьего уровня, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. В каждом управленческом округе работают межмуниципальные детские медицинские центры, около 1100 врачей-педиатров региона заботятся о здоровье юных уральцев", - подчеркнула Людмила Бабушкина.

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