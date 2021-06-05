Доброе субботнее утро, дорогие читатели!

Начинаем наш обзор с тревожных новостей. В Каменском городском округе обострилась и без того критическая ситуация в коммунальной сфере. Компания «ТК «Система» перекрыла сети горячего водоснабжения в селе Позариха, но не спешит выходить на ремонт. Оказалось, что из-за долгов перед поставщиками ресурсов счёт компании заблокирован. Ситуация осложняется тем, что в прошлом году «ТК «Система» подписала с администрацией концессионное соглашение по сетям горячего водоснабжения. «Если ситуация не изменится – я буду вынужден поставить вопрос о расторжении соглашения», – сказал глава Каменского ГО Сергей Белоусов.

Тем временем, в Санкт-Петербурге на ПМЭФ огласили итоги Национального инвестиционного рейтинга регионов России. Свердловская область расположилась в нём на 15-й строчке. При этом изменился формат представления итогов. По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, результаты некоторых субъектов РФ незначительно отличаются друг от друга, поэтому их разместили на одну позицию. Так, первые 12 мест списка заняли сразу 33 региона, Свердловской области среди них нет.

Сборная России по хоккею бесславно покидает чемпионат мира, который в эти дни проходит в Латвии. Подопечные Валерия Брагина в четвертьфинале турнира в овертайме уступили Канаде – 1:2. Перед встречей казалось, что россияне сумеют победить. На этот чемпионат мира Канада прислала максимально слабый состав, который по ходу группового этапа умудрился проиграть даже Латвии. Но на деле оказалось, что наши хоккеисты не могут справиться даже с канадской молодёжью.