Установка новой стелы на въезде в Нижний Тагил обойдётся в 10,5 миллиона рублей

На монтаж всех конструкций подрядчику отводится лишь 90 дней. Фото: проектная документация с сайта госзакупок

Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на поиск подрядчика для возведения стелы «Нижний Тагил – город трудовой доблести». Её планируют установить на пересечении Свердловского шоссе и улицы Садоводов.

Из технического задания, размещённого на сайте госзакупок, следует, что сооружение из стали будет представлять из себя конструкцию длиной 21 метр и высотой 9 метров. Горизонтально в два ряда из металлических букв создадут надпись: «Нижний Тагил – город трудовой доблести». Сверху и снизу она будет заключена между двух чёрных балок.

Слева от надписи разместят колонну из трёх балок. На ней установят герб города, орден Трудового Красного Знамени, а под ними табличку с текстом указа Президента России о присвоении почётного звания «город трудовой доблести» « в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Справа от колонны, под надписью, решено разместить шестерёнку, которая у жителей Нижнего Тагила прочно ассоциируется с машиностроением. Также известно, что декоративная стена будет облицована красным гранитом. На этом фоне разместят силуэты городских промышленных предприятий, а справа над ними - дату основания Нижнего Тагила – «1722».

Заявки на участие в аукционе заказчик принимает до 15 июня 2021 года. На выполнение работ подрядчику отводится 90 дней со дня подписания муниципального контракта, гарантия на качество выполненных работ составят 5 лет со сдачи объекта в эксплуатацию. На время проведения работ подрядчик должен установить на объекте систему видеонаблюдения и предоставить заказчику доступ к просмотру видео. Максимальная стоимость контракта составляет 10 513 170 рублей.

Как писала «Областная газета», на прошлой неделе стало известно, что власти Нижнего Тагила приняли решение отложить реконструкцию Привокзальной площади, где также должна будет появиться «Нижний Тагил - город трудовой доблести». Они решили не создавать дополнительные транспортные проблемы в городе на фоне ремонта путепровода на ул. Циолковского.

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