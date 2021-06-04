Реконструкцию Привокзальной площади в Нижнем Тагиле перенесли на 2022 год

Ранее "Областная газета" публиковала эскизы реконструкции транспортного узла и рассказывала о планах по масштабной реорганизации участка улицы Садовой от проспекта Ленина до улицы Заводской. Фото: эскиз

В Нижнем Тагиле решили отложить реконструкцию Привокзальной площади. Власти не хотят создавать дополнительных транспортных проблем в городе на фоне ремонта путепровода на ул. Циолковского.

Планируется, что в 2022 году удастся и перестроить площадь, и установить там стелу "Нижний Тагил - город трудовой доблести".

"Сейчас перекрыт мост на Циолковского. С этим связаны некоторые затруднения при перемещении общественного и личного транспорта. Кроме того, ведётся большое количество ремонтов автодорог, благоустраиваются общественные и дворовые территории. Загрузка наших подрядчиков на объектах программы "Формирование комфортной городской среды" и БКАД очень высока. Поэтому считаю, что необходимо перенести срок реализации данного проекта (реконструкции Привокзальной площади - прим. ред.)", - объяснил принятое решение мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, проект к 11 июня должен получить положительное заключение госэкспертизы. После этого будут искать подрядчика на выполнение работ. При этом ранее заявлялось, что перестройка площади начнётся весной 2021 года.

Напомним, что это коснётся улиц Ленина, Заводская и проспекта Строителей, включая улицу Товарный двор. Там будут вводиться временные ограничения. Согласно пректу, движение транспорта реорганизуют: схему улично-дорожной сети изменят на Т-образный перекрёсток. В связи с этим остановки перенесут в другие места. Кроме того, в районе Привокзальной площади заменят опоры контактной сети трамвайной линии, обновят уличное освещение, видеонаблюдение и оповещение, а также сделают парковку у вокзала и гостиницы.

Проект реконструкции Привокзальной площади подготовило ООО "Уральский дорожный научно-исследовательский центр" (г. Екатеринбург) за 12,5 млн рублей.