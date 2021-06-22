От коронавируса за сутки скончалось максимальное число россиян с февраля

С начала пандемии COVID-19 унёс жизни 130 347 жителей страны, в том числе 3,7 тысячи жителей Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

За сутки зафиксирована смерть 546 россиян, в том числе 17 свердловчан. Показаткели по стране являются максимальным с 11 февраля. Тогда за 24 часа скончались 553 человека.

С начала пандемии COVID-19 унёс жизни 130 347 жителей страны, в том числе 3,7 тысячи жителей Свердловской области.

Добавим, что сегодня стало известно о 16 715 новых ковид-пациентах в целом по России. Суточная заболевамость снизилась. На Среднем Урале выявили на одного заболевшего больше, чем днём ранее.