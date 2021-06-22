За сутки в Свердловской области выявили 175 случаев заражения коронавирусом

На лечении официально остаются 2,5 тысячи ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 175 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки, по данным на 22 июня. Общее число заболевших COVID-19 свердловчан перевалило за 92 тысячи.

Суточная заболеваемость коронавирусом растёт в регионе шесть дней подряд. До этого суточная заболеваемость коронавирусо росла в регионе пять дней подряд. Накануне стало известно о 174 новых случаях.

Выздоровели и выписались из больниц более 85,8 тысячи человек, в том числе 161 - за последние сутки. На лечении официально остаются 2,5 тысячи ковид-пациентов. Состояние 382 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+75), Байкаловского района, Верх-Нейвинского ГО, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Дегтярска, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Рефтинского ГО, Сысертского ГО, Сухого Лога, Талицкого и Туринского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 92 108", - рассказали в свердловском оперштабе.

Зарегистрировано ещё 17 случаев смерти больных COVID-19 на Среднем Урале. Общее число случаев достигло 3,7 тысячи человек.

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