Третья волна коронавируса в Свердловской области: последние новости к этому часу

"Областная газета" делится с вами последними новостями о COVID-19 на Среднем Урале. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом, а власти региона готовятся ввести ограничительные меры. Ожидаемые массовые мероприятия отменяются один за другим, и улучшений пока не предвидится. "Областная газета" делится с вами последними новостями о COVID-19 на Среднем Урале.

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области растёт уже пятый день подряд: за последние сутки в регионе подтвердили 174 случая ковида.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на Среднем Урале к свердловчанам обратился губернатор Евгений Куйвашев. По его мнению, в Россию пришла третья волна коронавируса, "которой все так боялись и к которой все готовились". Он заявил, что эпидобстановка не позволяет провести в регионе ряд значимых массовых мероприятий, вроде Сабантуя, выпускных в школах и общегородского школьного выпускного в Екатеринбурге.

Кроме того, Евгений Куйвашев написал в своём Instagram, что свердловские власти приняли решение об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, который должен был состояться уже в эту пятницу, 25 июня. Соответствующее решение будет утверждено 22 июня.

Организаторы международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 получили перечень обязательных мер по противодействию распространения COVID-19. Допускать на объекты проведения выставки обслуживающий персонал, волонтёров и представителей СМИ будут только при наличии отрицательного результата лабораторного обследования на коронавирус методом ПЦР за 24 часа до мероприятия, далее – ежедневно.