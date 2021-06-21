Евгений Куйвашев о росте заболеваемости COVID-19: "Это та самая третья волна"

Евгений Куйвашев обратился к жителям региона в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. По мнению главы Среднего Урала, в Россию пришла третья волна коронавируса.

Об этом губернатор пишет на своей странице в Instagram.

"Сегодня в Свердловской области ещё 174 новых случая COVID-19. Для сравнения — ещё в начале мая показатель отпускался ниже сотни. Минздрав снова разворачивает инфекционные стационары. Сегодня таких коек уже почти 3,5 тысячи. Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились", — заявил Евгений Куйвашев.

Он подчеркнул, что эпидобстановка не позволяет провести в регионе ряд значимых массовых мероприятий, вроде Сабантуя, общегородского выпускного в Екатеринбурге, выпускных в школах.

Глава региона обеспокоен тем, что люди забыли о мерах безопасности, которые Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать. Он напомнил о необходимости носить маски и пользоваться антисептиками.

"Я сегодня поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе", — добавил Евгений Куйвашев.

Отметим, что заболеваемость COVID-19 растёт в Свердловской области уже пятый день подряд.

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