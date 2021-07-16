Евгений Куйвашев назначил замглавы минцифры Свердловской области

Функции департамента информатизации и связи полностью переходят к минцифры. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил заместителя главы регионального министерства цифрового развития и связи. Им стал Юрий Гущин. До назначения министра он будет временно исполнять обязанности руководителя ведомства.

Об этом «Областной газете» рассказала пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина. В департаменте информполитики Свердловской области изданию сообщили, что Юрий Гущин будет врио до завершения конкурсных процедур и назначения по их итогам главы ведомства.

Напомним, первый конкурс по отбору министра цифрового развития был признан несостоявшимся. Тогда комиссия не смогла выбрать подходящую кандидатуру из 24 конкурсантов.

«В целом кандидаты продемонстрировали неплохой уровень знаний и компетенций, но, как показали конкурсные процедуры, всё же недостаточный для столь ответственного поста, который предполагает организацию комплексной работы по цифровизации, внедрение совершенно новых подходов и продуктов в деятельность госорганов и в жизнь свердловчан», – сказал тогда замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, который курирует вопросы территориального развития и цифровизации.

Как писала «Облгазета», на Среднем Урале до 30 июля открыт отбор кадров на пост министра цифрового развития и связи. Имя главы ведомства смогут назвать не раньше 26 августа.