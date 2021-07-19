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Общество
19 июля 2021, 12:02

Посетителей Шарташского лесопарка попросили звонить в полицию при виде взрослых на качелях

качели

Детские аттракционы не рассчитаны на вес взрослого человека. Фото: страница в соцсети.

В Шарташском лесопарке взрослые ломают качели, предназначенные для детей. Посетителей просят сообщать в полицию о тех, кто впал в детство.

Как рассказал директор лесопарка Артур Зиганшин в соцсетях: "Хорошая погода и зачастую алкоголь и вот уже великовозрастный детина лезет на детскую площадку порезвиться". Он также добавил, что после "таких игрищ" качели и карусели приходят в негодность.

Обращаясь к посетителям Зиганшин напомнил, что детские аттракционы не рассчитаны на вес взрослого человека. Тех, кто слал свидетелем подобных случаев или других актов вандализма, он попросил звонить в полицию по номеру 102.

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Областная газета Свердловской области

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