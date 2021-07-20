Доктор из Качканара, гибнущий госпиталь, «Петровы» в Каннах: самое интересное в номере за 20 июля

Доброе утро, дорогие читатели!

В сегодняшнем номере «Областной газеты» вы найдёте сразу два материала, посвящённых медицине. И если упрощать ситуацию, один из них – о хорошем, другой – о плохом. Начнём с хорошего. Мы продолжаем рубрику «Народный врач» и рассказываем заведующем терапевтическим отделением стационара центральной городской больницы Качканара Сергее Кузине.

Сергей Кузин считает, что стать врачом ему было написано на роду. Нет, медиков в семье не было, но и его бабушка, и прабабушка слыли в округе умелыми повитухами. К ним за помощью обращались не только при родах, но и при различных болезнях. Сергей окончил мединститут в Рязани и в 1984 году по распределению приехал на интернатуру в Качканар. Приехал и остался. Почему? «Всё в Качканаре было по мне, – говорит он. – Встретил действительно молодой город – средний возраст населения составлял тогда 28 лет. А ещё поразило отношение качканарцев к людям в белых халатах. Когда входил врач, люди вставали и снимали шапки. Город и сегодня нравится Сергею Николаевичу. Только вот взаимоотношения врача и пациента изменились не в лучшую сторону. «Медицина из сферы служения переходит в сферу услуг, – считает Сергей Кузин. – Это накладывает отпечаток на отношение к профессии и тех, кто её выбирает, и тех, кто лечится. Только если человек видит, что врач искренне заинтересован в его выздоровлении, он проникается к нему доверием». При всех прочих достоинствах доктора Кузина более всего коллеги и пациенты отмечают неугасающий интерес терапевта с 37-летним медицинским стажем к своей профессии.

Вот такие прекрасные врачи работают в нашей медицине. А теперь о плохом: знаменитый госпиталь Тетюхина может перестать существовать как клиника, специализирующаяся на травматологии и ортопедии. Хотя именно такой её задумал основатель и меценат Владислав Тетюхин. Почти десять лет назад он вложил в строительство Нижнетагильского госпиталя восстановительных инновационных технологий 4 миллиарда рублей собственных денег, что получил от продажи акций корпорации «ВСМПО-Ависма», генеральным директором которой он был долгое время. Идею создания современного медицинского центра поддержал лично Президент России Владимир Путин, добро на строительство госпиталя дал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В 2013 году региональные власти выделили госпиталю бюджетный кредит в сумме 1,2 млрд рублей. Руководство госпиталя подписало соглашение с АО «Корпорация развития Среднего Урала» – компанией-оператором под эгидой правительства региона. В соглашении было прописано условие: после открытия медучреждения корпорация получит пакет ценных бумаг госпиталя в счёт погашения займа.

В сентябре 2014 года госпиталь начал принимать первых пациентов. За эти годы помощь в медицинском центре уже получили более 13 тысяч человек, проведено свыше 38 тысяч операций. Но за почти семь лет работы стороны так и не разобрались со своими финансовыми обязательствами и сейчас погрязли в судебных тяжбах: корпорация не получив акций подала в арбитражный суд иск на взыскание с госпиталя 1,4 миллиарда рублей. При этом в прошлом году там не было выполнено ни одной операции за счёт бюджета Свердловской области, госпиталь терпит убытки. Как заявил «Облгазете» сын Владислава Тетюхина Дмитрий Тетюхин, не исключено, что медцентру придётся искать иные приносящие прибыль направления деятельности. И хорошая идея его отца, через государственно-частное партнёрство создать передовую ортопедическую клинику, потерпит фиаско.

Чего не скажешь об отечественном кинематографе: на закончившемся в минувшие выходные Каннском кинофестивале российские картины были весьма заметны. Так, второй же по значимости приз, Гран-при, достался картине «Купе номер шесть». «Купе» – работа совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии, фильм создавался при поддержке Министерства культуры России. «Петровым в гриппе» Кирилла Серебренникова, основанным на романе екатеринбургского писателя Алексея Сальникова, основных призов не досталось. Но зато оператор фильма Владислав Опельянцполучил приз от французской Высшей технической комиссии за изобретательную работу с изображением. Сам Кирилл Серебренников объявил, что «Петровы в гриппе» после Канн первыми увидят жители Екатеринбурга. «Думаю, это справедливо. Считаю фильм «Петровы в гриппе» очень личным и важным для меня», – добавил режиссёр. Фильм запланирован в российском прокате с 9 сентября.