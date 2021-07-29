Гид по отпуску, миф о прививке против COVID, сенсация в баскетболе: самое интересное в номере за 29 июля

Доброе утро!

Из-за пандемии варианты отдыха за границей сильно сократились: из более чем 200 государств, существующих на нашей планете, для россиян сейчас открыто менее половины. В некоторые из них можно улететь прямыми рейсами из разных городов России (в том числе из Екатеринбурга), в другие можно попасть через третьи страны. Правда, теперь для въезда практически в каждую страну требуют результат свежего ПЦР-теста, а кое-где ещё и придётся посидеть на карантине. Абсолютно открытыми являются всего четыре страны: Албания, Мексика, Доминиканская Республика и Северная Македония. «Облгазета» составила полный наглядный гид по странам, где сейчас могут отдохнуть наши туристы.

Разные мифы о прививке против COVID-19 стали появляться ещё на этапе разработки вакцины – многие антипрививочники заявляли о том, что так население хотят поголовно чипировать. И после появления видео в ТикТок, на которых люди демонстрируют, что на месте прививки от коронавируса держится монетка, разговоров о чипе в вакцине стало ещё больше. Редакция «Облгазеты» провела эксперимент среди вакцинированных и невакцинированных сотрудников. В итоге монета не держалась на плече ни у той, ни у другой группы. Рубль «приклеился» только к одной журналистке, которая специально смочила плечо водой, но на сухой коже монета не продержалась и у неё…

Вчера мужская сборная России по баскетболу 3х3, в составе которой выступают Илья Карпенков из ревдинского клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» и Кирилл Писклов из «Уралмаша», совершили сенсацию. В финальной встрече команды каждую секунду матча проводили в атаке, в диком желании обыграть, забить или помешать сопернику. Илья Карпенков боролся с таким усилием, что в середине матча у его обуви оторвалась подошва! И не было у игрока запасной обуви! Перемотав медицинской лентой, Илья продолжил играть. До последней секунды команды решали, каким будет олимпийский расклад. В итоге у нас серебро. Боевое, трудное, волевое.

Кстати, в телепрограмме на следующую неделю, которую мы опубликовали в четверговом номере, вы найдете анонсы спортивных состязаний, в которых участвуют свердловские спортсмены. Смотрите Олимпиаду, болейте за наших!