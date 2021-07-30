Ещё два уральца удостоены знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени

С указами можно ознакомиться в свежем номере "ОГ". Фото: Павел Ворожцов.

Знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени награждены ещё два уральца, III степени - один. Соответствующие указы публикуются в субботнем номере "Областной газеты".

За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени были удостоены сразу два человека:

Владимир Черкашин - советник Президента публичного акционерного общества "Сбербанк России";

- советник Президента публичного акционерного общества "Сбербанк России"; Александр Ястребков - председатель некоммерческой организации "Союз золотопромышленников Урала" (Берёзовский).

Ещё одним документом награждён главврач ГАУЗ СО "Свердловская областная клиническая психиатрическая больница" Олег Сердюк. У него знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

Ранее знак отличия I степени получил Почётный гражданин Свердловской области, нейрохирург и председатель областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семён Спектор (Шлёма Спектор).

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