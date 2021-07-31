Все, что нужно знать о контрафакте, дресс-код «Автомобилиста», шиншилла — плюшевая радость: самое интересное в номере за 31 июля.

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Все мы хотя бы раз в жизни сталкивались с контрафактными товарами – будь то кроссовки «Ридок» или зарядное устройство с блошиного рынка. Обычно их хватает на месяц, а потом приходится покупать фирменные вещи – они хоть и дороже, зато служат не один год. Эта истина известна вроде бы всем, но статистика говорит об обратном: объём поддельной продукции на Урале растёт, а ежегодный ущерб от её ввоза достигает почти миллиарда рублей. В эксклюзивном интервью «Областной газете» начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов рассказал, как по его мнению, можно окончательно победить контрафакт.

Хоккейный клуб «Автомобилист» представил два комплекта игровой формы, в которых команда будет участвовать в предсезонных турнирах. Новые джерси посвящены юбилею свердловского хоккея. Дело в том, что 22 декабря 1946 года в СССР состоялся первый клубный хоккейный матч между московским ЦДКА и свердловским ОДО. Соответственно, в этом году отечественный, а вместе с ним и свердловский хоккей празднуют 75-летие. «Автомобилист» решил отразить эту знаменательную дату на своей предсезонной форме.

Свердловчане всё чаще заводят шиншилл – пушистых зверьков с шёлковой шерстью, длинными хвостами и большими ушами. Шиншиллы имеют репутацию питомцев, не требующих серьёзного ухода. Журналисты «Областной газеты» побывали в крупнейшем в Свердловской области питомнике шиншилл и проверили, так ли это. А кроме того они узнали, что зверьки откликаются на имена и имеют разум трёхлетнего ребёнка, поэтому их можно научить различным командам/