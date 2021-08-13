Доброе утро, дорогие читатели!
Самый дорогой препарат от коронавируса сегодня стоит 50 тысяч рублей. Кому его назначают?
Доходы свердловчан, увы, снизились. Из-за чего беднеет уральский народ и есть ли факт снижения доходов в других регионах УрФО?
Пиво на стадионах хотят узаконить. Кому выгодно, чтобы пенный напиток стал легальным для болельщиков?
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».