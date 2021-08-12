Почта России выпустит открытки с изображением достопримечательностей Екатеринбурга

Получить такие открытки и бесплатно отправить их в любую точку мира Почтой России можно будет 20 августа в здании Главпочтамта Екатеринбурга. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Ко дню 298-летия Екатеринбурга Почта России выпустит подарочные открытки с изображением достопримечательностей уральской столицы. Эскизы для открыток отбирались в ходе конкурса, в котором принимали участие ученики художественных школ.

По информации пресс-службы мэрии Екатеринбурга, на конкурс были поданы около 30 работ, из которых члены оргкомитета конкурса отобрали пять лучших эскизов, исполненных в разных техниках. На них изображены набережная Исети, Храм-на-Крови, беседка около Театра оперы и балета, Екатеринбургский цирк и Водонапорная башня.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Получить такие открытки и бесплатно отправить их в любую точку мира Почтой России можно будет 20 августа в здании Главпочтамта Екатеринбурга.

Напомним, что День города Екатеринбурга в этом году отмечается 14 августа, но он пройдёт без салюта и приглашённых звёзд.

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