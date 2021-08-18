Михаил Мишустин утвердил перенос старта Всероссийской переписи населения на 15 октября

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе сроков проведения Всероссийской переписи населения. Основной этап переписи начнётся 15 октября.
"Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года", - сообщает "Российская газета" со ссылкой на сообщение пресс-службы кабмина.
В июле председатель Правительства подписал постановление о проведении переписи в период с 1 по 31 октября 2021 года. Это был третий перенос сроков из-за коронавируса. Позже Росстат выступил с инициативой о ещё одном переносе, уже на 15 октября. Такое решение объяснялось тем, что для организации Единого дня голосования в сентябре регионам необходимо по максимуму использовать инфраструктуру и персонал, а реорганизовать их для проведения переписи за две недели было бы проблематично.
Напомним, что сначала перепись хотели начать в октябре-2020. Её переносили на апрель этого года, затем - на сентябрь 2021 года, и сейчас - на октябрь. При этом в некоторых муниципалитетах, в том числе свердловских, перепись началась заранее, в прошлом году. В ноябре-декабре переписчики добрались до населённых пунктов в Байкаловском МР, Махнёвском МО, Ивдельском и Тугулымском ГО.