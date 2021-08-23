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Общество
23 августа 2021, 17:35

Официально: "прямая линия" с губернатором Свердловской области пройдёт 6 сентября

Прямая линия

Глава региона ответит на волнующие свердловчан вопросы в прямом эфире. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области проведёт прямую линию с гражданами 6 сентября 2021 года. Глава региона в прямом эфире ответит на волнующие свердловчан вопросы.

Во время поездок по муниципалитетам Среднего Урала к губернатору чаще всего обращались с вопросами по поводу цен на продукты, дорожного строительства, введения дистанта в образовательных учреждениях, благоустройства территорий и вакцинации от COVID-19. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, эти вопросы будут основными во время общения главы региона с гражданами.

Начало прямой линии - в 18:00 6 сентября в эфире Областного телевидения. Также трансляция будет доступна в официальной группе правительства Свердловской области "ВКонтакте".

Отправить вопрос или просьбу губернатору можно двумя способами:

  • по телефону 8 (800) 700-21-10;
  • оставить сообщение на сайте, прикрепив файл, размер которого не превышает 30 мб.

Напомним, предложение о проведении "прямых линий" глав регионов России было озвучено в ходе общения Владимира Путина с россиянами 30 июня. Президент России поддержал эту идею и выразил надежду, что губернаторы прислушаются к этому пожеланию. В начале июля губернатор Свердловской области высказался о важности диалога с гражданами и пообещал проводить "прямые линии".

К слову, в 2016 году глава Среднего Урала проводил "прямую линию" со свердловчанами в редакции "Областной газеты". Тогда он ответил на три десятка вопросов свердловчан.

Областная газета Свердловской области

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