Россия эвакуирует из Афганистана более 500 граждан РФ и других стран

Эвакуацию произведут на четырёх самолётах ВТА. Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ задействовало четыре самолёта Военно-транспортной авиации (ВТА) для эвакуации из Афганистана более 500 человек. В их число входят граждане России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

В военном ведомстве сообщили, что авиационная группа для эвакуации людей из Афганистана была создана по поручению главы Минобороны на аэродроме в Ульяновске 25 августа.

На борту каждого самолёта находится бригада военных медиков с необходимым оборудованием и запасом препаратов, передаёт «Интерфакс». В задействованных в спецоперации самолётах, имеется достаточный запас питьевой воды и индивидуальных рационов питания для всех эвакуируемых.

Отметим, что вчера Президент России Владимир Путин заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Афганистане, но не станет втягивать свои вооружённые силы в «конфликт всех против всех» в этой стране.

Как писала «Областная газета», в воскресенье, 15 августа, мир облетело сообщение о том, что над президентским дворцом в Кабуле поднят флаг движения «Талибан» (запрещено в России), а президент Афганистана Ашраф Гани, как и множество чиновников, бежал из своей страны.

Позже стало известно, что для предотвращения хаоса в стране создан Координационный совет, в состав которого вошли бывший президент Афганистана Хамид Карзай, председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр. Как именно этот совет будет обеспечивать правопорядок, неизвестно. Показательно, что 16 августа, когда аэропорт Кабула штурмовали тысячи желающих покинуть страну, охране удалось остановить толпу, лишь открыв огонь на поражение и убив несколько человек.

В начале недели лидеры «Талибана» (запрещено в России) избрали способ управления Афганистаном. Для этого они сформируют совет из 12 человек. В него планируется включить некоторых членов предыдущего правительства страны. Должность президента страны будет упразднена.