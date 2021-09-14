В Екатеринбурге отремонтируют вольер для белых медведей за 37,7 миллиона рублей

Гости зоопарка смогут смотреть на животных через подводное остекление. Фото: эскиз проекта

В Екатеринбургском зоопарке обновят вольер для белых медведей. Его реконструкция обойдётся в 37,7 миллиона рублей.

Администрация города ищет подрядчика, который проведёт работы по реконструкции. Согласно документации, максимальная стоимость контракта составляет 37 млн 687 тыс. 800 рублей.

В пояснительной записке сказано, что площадь вольера увеличат. Теперь у самки вместо 135,4 кв. метра будет в пользовании 315,6 кв. метра, а у самца - 364,6 кв. метра вместо 135,6 кв. метра. Возросло до трёх и количество дополнительных внутренних помещений для животных. Кроме того, берлоги и родильная комната будут располагаться не под ногами людей, а внутри вольера.

Решётку заменят на стекло - так безопаснее для животных, а у посетителей будет лучше обзор. Медведи будут находиться на уровне с людьми, а не в яме, как было ранее. Также гости зоопарка смогут наблюдать за животными через подводное остекление. Дизайн внутреннего наполнения вольера будет повторять среду обитания белых медведей.

Реконструкция должна завершиться не позднее 30 апреля 2022 года. Финансирование будет производиться за счёт средств бюджетных учреждений. Каких именно - не уточняется.

Напомним, в апреле этого года в екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, который прожил в столице Урала 23 года. Сотрудники зверинца предполагали, что животное скончалось, проглотив детский мячик, брошенный в вольер. По результатам экспертной проверки, Умка умер из-за кровоизлияния в мозг. На смену ему в 2022 году в зоопарк привезут белую медведицу Хатангу, которая сейчас проходит реабилитацию в Московском зоопарке.