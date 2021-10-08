Два очага африканской чумы свиней выявили в колониях Нижнего Тагила

Причиной вспышки африканской чумы свиней в исправительных колониях Нижнего Тагила стали пищевые отходы, которыми кормили животных. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области зафиксировано уже несколько очагов африканской чумы свиней, в том числе в колониях Нижнего Тагила. Кроме того, обнаружены две свалки с останками животных - в с. Калиновское Камышловского района и в Богдановичском районе.

Свердловские ветеринарные службы выпустили обращение к владельцам личных подсобных хозяйств, в которых есть свиньи. Их попросили незамедлительно обращаться к ветеринарам в случае проявления признаков недомогания у животных.

"Ситуация с распространением африканской чумы свиней в Свердловской области напряжённая. Если вы заметили признаки болезни у своих животных: недомогание, вялость, неадекватное поведение – незамедлительно обращайтесь к государственным ветеринарам, которые есть в каждом муниципалитете. Не пытайтесь лечить животных самостоятельно. И если случился падеж, ни в коем случае не выкидывайте трупы свиней на свалки бытовых отходов или в лесной массив. Тем самым вы совершаете уголовно-наказуемое преступление", - приводит департамент информполитики Свердловской области слова директора областного департамента ветеринарии Евгения Трушкина.

По его данным, причиной вспышки африканской чумы свиней в исправительных колониях Нижнего Тагила стали пищевые отходы.

"Напомню, что кормить животных пищевыми отходами из общественных кухонь, столовых категорически запрещено", - заявил ветврач. Он также напомнил, что АЧС опасна только для животных, для людей она не представляет опасности.

По факту обнаружения свалок животных правоохранительные органы начали расследование, они выясняют личности владельцев мёртвых свиней. На территориях, где обнаружены очаги АЧС проводятся мероприятия по предотвращению распространения заболевания. У хозяйств, попавших в карантиннную зону, изымают животных. Им должна быть назначена компенсанция в размере средней цены за килограмм живого веса.

Ранее "Областная газета" писала, что режим ЧС из-за африканской чумы свиней введён в пяти свердловских муниципалитетах. Речь идёт о Камышловском районе, Камышловском ГО, ГО Богданович, Сухой Лог и Пышминском ГО. Нижнего Тагила в документе от 4 октября не значилось. Очаги АЧС там выявили накануне. Первый очаг был выявлен в одном из подсобных хозяйств в селе Калиновском - там три животных заразились африканской чумой свиней. На поражённой территории - в личном хозяйстве гражданина Савина и в радиусе 20 км от него начали изымать свиней.

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