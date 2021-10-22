В Свердловской области после случаев отравления изъяли свыше 12,5 тонны алкогольной продукции

Алкоголь разливали в бутылки под видом различных торговых марок.Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области, после случаев смерти от отравления суррогатным алкоголем, проходят проверки торговых точек. Сотрудники правоохранительных органов уже изъяли свыше 12,5 тонн некачественной продукции.

МВД работают совместно с ФСБ и СКР. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"По состоянию на вечер 21 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и в ряде других муниципалитетов Свердловской области оперуполномоченные изъяли свыше 12,5 тонн алкогольной продукции. Ежедневно в мероприятиях по розыску суррогата задействуется более 1200 сотрудников полиции", - сообщил Валерий Горелых.

Напомним, в октябре стало известно о массовом отравлении людей алкоголем в Свердловской области. Пострадавшие начали поступать в больницы Среднего Урала с 7 октября. Погибло 18 свердловчан. Возбуждены и расследуются уголовные дела. Установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

20 октября стало известно ещё о семи случаях смертельного отравления метанолом в Свердловской области. Накануне трём местным жителям, которые занимались сбытом контрафактного алкоголя, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ ("сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").