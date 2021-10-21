Продавцам контрафактного алкоголя в Екатеринбурге предъявлено обвинение

Сотрудники МВД и СКР провели несколько осмотров мест происшествия, допросили более 50 свидетелей и потерпевших, провели обыски. Фото: Алексей Кунилов.

СКР по Свердловской области предъявил обвинение трём местным жителям, которые занимались сбытом контрафактного алкоголя, из-за которого скончалось более двух десятков человек. Мужчины 1982, 1978 и 1967 годов рождения, двое из которых - это Надира Мамедов и Армен Аветисян, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ ("сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").

По данным следствия, фигуранты причастны к сбыту спиртосодержащей жидкости (метилового спирта), представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей, в период с 7 по 14 октября 2021 года на одном из рынков Екатеринбурга. Согласно материалам уголовного дела, от употребления контрафактного алкоголя погибли 24 человека.

В четверг, 21 октября, Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел материалы об избрании меры пресечения в отношении Надира Мамедова и Армена Аветисяна, обвиняемых в торговле контрафактным алкоголем. Обоих фигурантов отправили в СИЗО на два месяца, до 15 декабря.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, следователи и полицейские продолжают сбор и закрепление доказательств, выяснение точного числа пострадавших и погибших от отравления метиловым спиртом. Помимо этого принимаются меры по установлению и задержанию других возможных соучастников преступления.

Сотрудники МВД и СКР провели несколько осмотров мест происшествия, допросили более 50 свидетелей и потерпевших, провели обыски, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

"Представители МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий на рынке "Ботанический" задержали двоих подозреваемых в причастности к незаконной реализации суррогатного алкоголя. Также обнаружили и изъяли большое количество десятилитровых канистр из-под суррогата. Часть ёмкостей имела наклейки "Вита-Септ", на других была надпись "Этиловый спирт", остальные хранились без маркировки", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что один из задержанных уже неоднократно нарушал действующее законодательство и привлекался органами внутренних дел к административной ответственности, в том числе как раз за реализацию поддельного алкоголя и за незаконное предпринимательство.

Напомним, что в октябре стало известно о массовом отравлении людей алкоголем в Оренбургской и Свердловской областях. Пострадавшие начали поступать в больницы с 7 октября. Погибли более 30 оренбуржцев и 18 свердловчан. Возбуждены и расследуются уголовные дела. На Среднем Урале установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

20 октября стало известно ещё о семи случаях смертельного отравления метанолом в Свердловской области.