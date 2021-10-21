Обвиняемого в продаже поддельного алкоголя Надира Мамедова отправили на 2 месяца в СИЗО

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассматривает материалы об избрании меры пресечения в отношении Надира Мамедова и Армена Аветисяна 21 октября. Фото: Владимир Мартьянов.

В четверг, 21 октября, Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассматривает материалы об избрании меры пресечения в отношении Надира Мамедова и Армена Аветисяна, обвиняемых в торговле контрафактным алкоголем. Надира Мамедова отправили в СИЗО на два месяца.

Об этом сообщается в официальной группе Чкаловского суда "ВКонтакте".

"Суд постановил избрать в отношении Надира Мамедова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т.е. до 15 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Рассмотрение материалов об избрании меры пресечения в отношении Армена Аветисяна назначено на 17:00. Оба мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которая повлекла по неосторожности смерть двух или более лиц").

Напомним, что в октябре стало известно о массовом отравлении людей алкоголем в Оренбургской и Свердловской областях. Пострадавшие начали поступать в больницы с 7 октября. Погибли более 30 оренбуржцев и 18 свердловчан. Возбуждены и расследуются уголовные дела. На Среднем Урале установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

20 октября стало известно ещё о семи случаях смертельного отравления метанолом в Свердловской области.

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