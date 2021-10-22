Профессор УрГЭУ Максим Марамыгин рассказал о важности переписи населения для россиян

По мнению Максима Марамыгина, перепись позволит скорректировать планы развития России и конкретно Свердловской области под нужды людей. Фото: Алексей Кунилов.

Доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин высказался по поводу значимости Всероссийской переписи населения для граждан. По его мнению, перепись позволит скорректировать планы развития России и конкретно Свердловской области под нужды людей.

Максим Марамыгин подчеркнул, что итоги переписи в дальнейшем лягут в основу изменений мер соцподдержки для различных групп населения, включая предпринимателей.

"Перепись населения позволяет сделать реальный срез того, как живут люди, как они видят своё развитие и как они оценивают перспективы. Он нужен для того, чтобы можно было скорректировать направление социально-экономической политики региона и страны в целом, понять, что реально хотят люди, с тем, чтобы поставить в перспективные планы развития максимально те проекты, те направления развития, которые действительно нужны жителям Свердловской области", - передаёт слова профессора УрГЭУ департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, основной этап Всероссийской переписи населения должен был состояться ещё в прошлом году, но был перенесён из-за пандемии на период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. За месяц переписчикам предстоит внести в базу данные обо всех домохозяйствах. Это важно для актуализации информации о численности населения страны в целом и отдельных населённых пунктов, а также для формирования стратегий их развития на ближайшее время.

Отметим, что ВПН впервые проходит не только в традиционном, но и в онлайн-формате. Как сообщает пресс-служба Минцифры РФ, заполнить переписной лист в электронной форме смогут порядка 100 млн граждан, у которых есть подтверждённая или стандартная учётная запись на "Госуслугах". Переписная анкета адаптирована для экранов персонального компьютера, смартфона и планшетов.

За первые три дня возможностью заполнить переписные листы дистанционно воспользовались 2 млн 36 тыс. человек. В традиционном формате за первую неделю ВПН перепись прошли 3 млн человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Росстата Павла Смелова.