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Общество
28 октября 2021, 06:00

Разливы нефти на Урале и новые коронавирусные ограничения - главное в номере "Областной газеты" за 28 октября

Доброе утро всем читателям "Областной газеты"! 

Главный материал номера посвящён проблеме разлива нефтепродуктов. В этом году в уральских муниципалитетах было зафиксировано сразу несколько таких ситуаций. Пострадали и животные, и люди. Особенно несладко пришлось жителям Верхней Салды.

Вчера и.о. губернатора Алексей Шмыковподписал анонсированный ранее указ об ужесточении коронавирусных ограничений. Решили ещё раз разложить по полочкам, что входит в число зон, свободных от коронавируса и кто туда может попасть. 

В эти дни в уральской столице проходят Дни китайской культуры. В течение недели уральцы смогут познакомиться с основами китайского языка, научиться искусству оригами и чайной церемонии. Лекции и мастер-классы для всех желающих проведут в стенах РГППУ преподаватели из Китая и России. Подробнее об этом - в материале "ОГ"

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