Разливы нефти на Урале и новые коронавирусные ограничения - главное в номере "Областной газеты" за 28 октября

Доброе утро всем читателям "Областной газеты"!
Главный материал номера посвящён проблеме разлива нефтепродуктов. В этом году в уральских муниципалитетах было зафиксировано сразу несколько таких ситуаций. Пострадали и животные, и люди. Особенно несладко пришлось жителям Верхней Салды.
Вчера и.о. губернатора Алексей Шмыковподписал анонсированный ранее указ об ужесточении коронавирусных ограничений. Решили ещё раз разложить по полочкам, что входит в число зон, свободных от коронавируса и кто туда может попасть.
В эти дни в уральской столице проходят Дни китайской культуры. В течение недели уральцы смогут познакомиться с основами китайского языка, научиться искусству оригами и чайной церемонии. Лекции и мастер-классы для всех желающих проведут в стенах РГППУ преподаватели из Китая и России. Подробнее об этом - в материале "ОГ".
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».