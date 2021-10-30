Конкурсы с нулевым эффектом, подноготная свердловской политики и новости для Академического - самое интересное в номере за 30 октября

Доброе утро, дорогие читатели.

В свежем номере "Областной газеты" задаёмся вопросом, который наверняка волнует многих жителей Екатеринбурга. Как вы знаете, администрация города регулярно проводит голосование по проектам благоустройства. Идея хорошая, но есть одно "но" - к тому моменту, когда дело доходит до выполнения работ, изначальная задумка может поменяться до неузнаваемости. Тогда зачем проводить конкурсы вхолостую?

В понедельник свой 70-летний юбилей отметит известный уральский политик, директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин отмечает 70-летие. Вчера он презентовал свою книгу «Моя дорога. Записки современника», в которой рассказал о переломных событиях в стране и Свердловской области, о борьбе и интригах в высших эшелонах власти. Книгу «Моя дорога» журналист «ОГ» имел возможность внимательно прочитать задолго до презентации.

С 1 октября 2021 года в Екатеринбурге официально появился восьмой район – Академический. На бумаге новая административная единица существует уже почти месяц, а вот адекватной структуры управления и необходимых федеральных ведомств для нормального функционирования здесь всё ещё нет. Попытались разобраться, когда они появятся.

В Ельцин Центре представили фильм «Купе номер 6», получивший в этому году Гран-при жюри Каннского кинофестиваля и отправленный Финляндией на «Оскар». Картина совместной копродукции нескольких стран снята при поддержке Министерства культуры РФ в России и с российскими актёрами. В создании картины принимали участие четыре страны – Финляндия, Россия, Эстония, Германия. Но первые две играют первостепенную роль. Режиссёр фильма Юхо Куосманен – финн. Как и главная актриса – Сейди Хаарла. В основе сценария – роман финской писательницы Росы Ликсом. А во второй главной роли – российская звезда Юра Борисов.