Открытие Макаровского моста, суд над химмашевским стрелком и победа Петра Яна, - лучшее в номере "Областной газеты" за 2 ноября

Доброе утро, дорогие читатели! В России идёт период так называемых нерабочих дней, но наша газета продолжает выходить. Вот о чём можно прочитать в свежем номере "ОГ".

Этого ждали больше четырёх лет! В воскресенье в Екатеринбурге запустили полноценное движение транспорта по Макаровскому мосту. Его реконструкция превратилась в настоящую эпопею - работы вели при трёх руководителях города. Теперь по нему можно проехать и в сторону железнодорожного вокзала.

В Свердловском областном суде идёт процесс над пенсионером МВД Сергеем Болковым, который 30 мая этого года открыл стрельбу по людям и автомобилям с балкона собственной квартиры в Екатеринбурге. Одна из пуль тяжело ранила девятилетнюю девочку, вторая угодила в ногу сотруднику Росгвардии, другими выстрелами было повреждено множество автомашин. Журналист «ОГ» выслушал в суде, что говорят о трагедии свидетели, потерпевшие и подсудимый.

В Абу-Даби завершился турнир UFC 267, на котором выступал уральский боец местного клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян. В поединке за титул временного чемпиона организации в легчайшем весе Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена.