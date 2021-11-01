Дождались! Макаровский мост, который реконструировали при трёх мэрах, открыли для движения в обе стороны

Открыть мост в октябре, как и обещали, строители смогли, а вот привести в порядок прилегающую территорию не успели Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге запустили полноценное движение транспорта по Макаровскому мосту: теперь по нему можно проехать и в сторону железнодорожного вокзала. Больше года эта половина путепровода была недоступна для проезда: там велись работы в рамках второго этапа реконструкции сооружения. А все работы по переустройству одной из важнейших городских артерий заняли больше четырёх лет (Крымский мост возвели быстрее :) ). Наконец-то жители смогут вернуться на привычные маршруты.

Трамвай для ВИПов

Торжественное открытие моста состоялось в воскресенье, 31 октября. В церемонии участвовали представители власти Свердловской области и города Екатеринбурга. Делегация, в составе которой были и.о. губернатора Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, первый заместитель председателя регионального Законодательного собрания Аркадий Чернецкий и министр транспорта и дорожного хозяйства области Василий Старков, отправилась от площади 1905 года к мосту на трамвае. Но не на обычном рейсовом, а на специальном – одном из новейших в городе вагонов производства АО «Уралтрансмаш» (такие курсируют по улицам уральской столицы заметно реже старых чешских моделей). На указателе маршрута красовалось праздничное «Открытие моста».

Вместе с чиновниками в салоне расположились сотрудники полиции. А вот журналистов в этот трамвай не пустили: за нами следом приехал ещё один такой вагон.

Вместе с электротранспортом по обновлённой части Макаровского моста проехали три грузовика. Это испытание мост прошёл успешно. За долгожданным запуском движения следили десятки екатеринбуржцев, пришедшие сюда целыми семьями. Они снимали процесс на видео и комментировали его словами «Дождались!», «Наконец-то!».

Больше никаких пробок?

То, что возобновление движения по мосту на улице Челюскинцев вызвало у горожан такие эмоции, не удивительно. Из-за реконструкции более четырёх лет назад здесь ограничили дорожное движение. Строители перекрывали то чётную, то нечётную стороны улицы, периодически мост оказывался полностью недоступен для проезда. Например, в 2019 году его на целый месяц закрыли для автомобильного транспорта и почти на полгода – для трамваев. В последнее время движение по путепроводу прекращалось только на выходных, в остальное время проехать здесь можно было в оба направления, но лишь по нечётной стороне дороги. Естественно, всё это приводило к образованию автомобильных заторов.

Как уже рассказывала «Областная газета» (в №151 от 19.08.2020), потребность в масштабной реконструкции моста стала очевидной после экспертизы, которая показала, что объект находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Из-за высокой степени износа конструкции появилась угроза её обрушения.

Первый этап работ длился с мая 2017-го по ноябрь 2019 года . Рабочие демонтировали пролёт старого моста и возвели три пролёта новой части (с нечётной стороны улицы). После этого работы были приостановлены почти на год.

. Рабочие демонтировали пролёт старого моста и возвели три пролёта новой части (с нечётной стороны улицы). После этого работы были приостановлены почти на год. Второй этап, в рамках которого предстояло реконструировать другую половину моста (со стороны Плотинки), стартовал в августе прошлого года. Для проведения работ строителям понадобилось возвести временный низководный мост, для чего коммунальщикам даже пришлось снизить уровень воды в Городском пруду. Многие жители и гости уральской столицы тогда были шокированы его неприглядным видом.

На сегодня основная часть реконструкции закончена. В результате неё:

ширина путепровода увеличена с 24,6 до 42,6 метра;

проезжая часть расширена с четырёх до шести полос.

Благодаря этому пропускную способность самого моста и соседних участков улично-дорожной сети удастся повысить в 1,5 раза. Как подметил и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, это особенно важно в условиях активной застройки жилых кварталов в районе Макаровского моста.

Общий объём финансирования работ составил 3,2 млрд рублей. Деньги выделялись из областного и городского бюджетов.

С опережением графика?

Решение о реконструкции Макаровского моста было принято аж в 2014 году, но фактически к ней приступили только спустя три года. Ещё дольше (почти четыре года, не учитывая простой между первым и вторым этапами) велись сами работы. Контроль за их ходом в разное время осуществляли бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, экс-мэр города Александр Высокинский, а также нынешний градоначальник Алексей Орлов.

Более того, несмотря на свершившийся запуск движения по мосту, даже сейчас рано говорить о полном исполнении контракта. Подрядчик – ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» – будет продолжать работы. Ему нужно будет благоустроить прилегающие к мосту улицы, демонтировать низководный мост, выполнить архитектурную подсветку путепровода и ввести в эксплуатацию два очистных сооружения (придётся ли ради этого снова перекрывать дороги, не уточняется). По условиям контракта у строителей на эти работы есть время до ноября 2023 года, но представители организации заверяют, что успеют сделать это к июлю-августу следующего года, то есть… с опережением графика.

И этот факт, конечно, не мог быть не подмечен представителями власти. Во время торжественного открытия моста все выступавшие спикеры обратили на это внимание. Глава города Алексей Орлов также напомнил о том, что поторопиться со сдачей объекта строителей попросил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (он же предложил организовать онлайн-трансляции с основных объектов дорожных работ, в том числе и с Макаровского моста).

– Во время летнего объезда глава региона поручил нам запустить движение автомобилей по мосту до конца октября. Это поручение выполнено. Более того, с 1 ноября, то есть на год раньше, здесь возобновляется и трамвайное движение. Это всё благодаря опережающему финансированию со стороны региональных властей, – сказал градоначальник.

Новые старые схемы движения

В день торжественного открытия Макаровского моста на нём запустили полноценное автомобильное движение по обеим сторонам дороги. Поток машин сразу стал довольно плотным для выходного дня, как будто и не было никаких длительных перекрытий.

Изменений в схемах движения городских автобусов в связи с открытием моста не произошло: они ходили здесь и во время работ. А вот трамваи до 1 ноября ездили по мосту только в сторону улицы Московской. Речь идёт, в частности, о маршрутах №7 и 23, которые в обратном направлении объезжали участок по проспекту Ленина и улице Луначарского. С открытием моста их смогли вернуть на прежние маршруты, сейчас трамваи в обе стороны ездят по Макаровскому мосту.

С начала месяца пути следования поменялись ещё у двух трамваев: теперь №21 после остановки «Дворец Молодёжи» поворачивает с площади Коммунаров на улицу Московскую налево, в сторону моста, а не направо, в сторону ТЦ «Алатырь», а №32 в направлении остановки «40 лет ВЛКСМ» ездит по улице Челюскинцев, а не по проспекту Ленина и улице Луначарского. Подробнее ознакомиться с изменениями можно на сайте ЕМУП «Гортранс».

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Завершение многолетней эпопеи с Макаровском мостом – значимое и действительно долгожданное событие для Екатеринбурга. Как отметил первый зампредседателя свердловского Заксобрания, бывший глава города Аркадий Чернецкий, без реконструкции этого моста полноценное движение транспорта в центральной части города было бы невозможно. Теперь власти намерены приступить к следующему, не менее масштабному дорожному проекту.

– Сейчас самый главный вопрос, который стоит перед властями города и области – это мост около концерна «Калина». С точки зрения финансовых затрат, это самый серьёзный, самый дорогой мост. Его значение не менее важное, – подчеркнул Аркадий Чернецкий.

Трагедия К сожалению, реконструкция Макаровского моста не обошлась без трагедий. В 2018 году при проведении работ два строителя здесь были травмированы электротоком. Один из пострадавших погиб. Похожий случай произошёл на этой стройплощадке в 2019 году. После столкновения стрелы манипулятора с линией электропередачи произошло возгорание, в результате которого погиб водитель.

Сравним Изначально мост на улице Челюскинцев был деревянным. Строительство железобетонного моста, начавшееся уже после войны, длилось порядка пяти лет и завершилось в 1959 году. На нынешнюю реконструкцию моста уйдёт более пяти лет (с учётом тех работ, которые будут завершены в 2022 году).

Перед тем как запустить транспорт на мост, власти города и области пообщались с представителем подрядчика. Он рассказал о том, что уже сделано и что ещё предстоит доработать Фото: Павел Ворожцов