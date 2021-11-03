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3 ноября 2021, 21:51

Главред "Областной газеты" предоставил работникам оплачиваемые выходные для проведения вакцинации

вакцина от коронавируса

Часть сотрудников "Облгазеты" уже поставили вакцину. Фото: Галина Соловьёва.

Главный редактор "Областной газеты" Дмитрий Полянин предоставил всем работникам редакции оплачиваемые дни для проведения вакцинации от коронавируса. Соответствующий приказ подписан 3 ноября.

Как говорится в документе, сотрудников будут освобождать от работы с сохранением зарплаты в день вакцинации и следующий за ним день, если он не совпадает с выходными и праздничными днями.

Основанием для предоставления оплачиваемого выходного является письменное заявление сотрудника с указанием даты вакцинации. Позже медицинский документ, подтверждающий, что сотруднику введена вакцина от коронавируса или QR-код, оформленный на госуслугах, необходимо предоставить специалисту по кадрам.

Напомним, ранее в Свердловской области ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Региональные власти также заявили о готовности ввести локдаун.

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