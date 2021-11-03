Предъявите QR-код: на Среднем Урале в 2,5 раза увеличат число контрольных групп

Ловить нарушителей будут 380 групп. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области усилят работу по проверке QR-кодов при посещении COVID-free зон и масочного режима. Для этого в предстоящие праздничные и выходные дни будет увеличено количество контрольных групп.

Их станет больше почти в 2,5 раза, сообщает региональный оперштаб. Таким образом, с рейдами в ТРЦ, организации общепита, общественный транспорт, а также на объекты спорта и культуры выйдут 380 групп.

По имеющимся данным, с 30 октября по 2 ноября контрольные группы побывали с проверками в 9 тысячах объектов розничной торговли и оказания услуг. Кроме того, посетили свыше 2 тысяч единиц общественного транспорта. В результате состоялось 11 тысяч профилактических бесед.

Ранее "Облгазета" писала, что система QR-кодов на Среднем Урале заработала в полную силу. Начиная с субботы попасть в большинство мест массового пребывания людей без документов, подтверждающих факт перенесённой болезни, вакцинации или противопоказаний к ней, не получится. Подробнее об этом читайте тут.

Добавим, 2 ноября свердловские власти ввели дополнительные меры противодействия COVID-19. Так, с 4 ноября свердловским подросткам запрещается посещать ТЦ без родителей, с 8 ноября работодателям рекомендуется перевести на дистант всех непривитых первым компонентом сотрудников.

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