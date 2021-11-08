Темы дня

Общество
8 ноября 2021, 14:52

Почти 2 тыс. протоколов составили в Свердловской области за нарушения антиковидных правил

пункты вакцинации от коронавируса

Ежедневно контрольные группы контролируют соблюдение масочного режима в пунктах вакцинации. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, за нарушение режимов QR-кодов и ношения масок составлено 1 969 протоколов. 517 из них - в Екатеринбурге.

Всего в указанные дни контрольные группы проверили 4 700 единиц общественного транспорта и 21 803 объекта потребительского рынка, в том числе торговые и торгово-развлекательные центры. Проведено свыше 24 тыс. профилактических бесед.

Напомним, с 30 октября в регионе усилили работу по проверке соблюдения в общественных местах правил эпидемиологической безопасности. Количество контрольных групп увеличили почти в 2,5 раза - до 380.

Читайте также:

За сутки в Свердловской области выявили 732 случая коронавируса.

QR-код: когда снимут ограничения в Свердловской области?

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.11.2021, 19:52 / Общество
С 9 ноября открываются прямые авиарейсы из Екатеринбурга на остров Маргарита
08.11.2021, 19:24 / Общество
Кабмин РФ расширил господдержку обустройства гидротехнических сооружений в регионах
08.11.2021, 18:41 / Общество
В России создадут единую цифровую платформу для соцподдержки граждан
08.11.2021, 18:25 / Культура
«Спутник» на слуху: в Пушкинском институте объявили слово года
08.11.2021, 18:00 / Общество
Кольцово опубликовало рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний