Что делал в Екатеринбурге Фёдор Достоевский, можно ли отказать от реновации, нужно ли помогать залетевшей в город сове – и ещё много интересного в номере «ОГ» за 11 ноября

Доброе утро, дорогие читатели. В этом обзоре обращаем ваше внимание на некоторые публикации свежего номера «Областной газеты».

Наверняка не все знают, что Фёдор Достоевский бывал в Екатеринбурге. Но это факт, и сегодня – в день 200-летия писателя – самое время об этом вспомнить. Когда Фёдор Михайлович побывал здесь, чем занимался – в материале на первой странице.

Программа реновации добралась до Среднего Урала. И её реализация уже на первых шагах сопровождается скандалами. Многие жители, чьи дома наметили под снос, выражают недовольство такой перспективой. Как учитывается мнение людей, что делать несогласным – в материале «Мы боимся неизвестности».

Введение QR-кодов и практика их проверки создали для уральцев много проблем. В частности, непонятно, как получить медотвод от вакцинации? Ответы на этот вопрос вы найдёте в «ОГ».

В наши города всё чаще залетают совы. Как поступить, если вы увидели эту лесную птицу? Советы специалиста помогут и людям, и птицам.