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18 ноября 2021, 13:50

В Свердловской области число погибших от коронавируса превысило 8 000

кладбище

В целом по России от COVID-19 скончались 260 335 человек. Фото: Галина Соловьёва.

С начала пандемии коронавируса в Свердловской области зафиксировано 8 022 летальных исхода. Это 4,7% от общего числа заболевших COVID-19 в регионе за всё время.

За последние 24 часа зафиксировано 35 смертей ковид-пациентов. Накануне стало известно о 36 смертях. С начала года жертвами вируса стали около 6,5 тыс. свердловчан.

В целом по России зафиксировали ещё 1 251 летальный исход. За всё время от COVID-19 в стране скончались 260 335 человек.

Добавим, на Среднем Урале зарегистрировали ещё 739 случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус подхватили 170 499 свердловчан. Из больниц уже выписались 151 010 человек. Около 11,5 тысячи граждан остаются в больницах.

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Областная газета Свердловской области

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