Президент РФ указал на необходимость обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами

Глава России пообещал, что работа по совершенствованию закона о СМИ-иноагентах будет проведена и государство совместно с журналистами придёт к согласованному решению. Фото: пресс-служба Кремля.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Президент России Владимир Путин высказался о законе о признании СМИ иноагентом. Он отметил, что законодательство в этой сфере должно обсуждаться с профессиональным сообществом.

На несовершенства закон о СМИ-иноагентах указал во время заседания гендиректор газеты "Московский Комсомолец", председатель общественной организации "Союз журналистов Москвы" Павел Гусев.

"Следует обратить внимание в том числе на то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. На это нужно обратить внимание, эту работу нужно обязательно провести. <...> За рубежом российских журналистов объявляют иноагентами и их вызывают в суды, на допросы, и им грозит тюремное заключение за неявку", - передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отметил, что в данном случае речь идёт о свободе слова, об обеспечении безопасности людей, указывающих на недостатки общества, госаппарата и на проведение избирательной кампании. При этом глава государства заявил, что закон также должен не допускать вмешательства извне и продвижения интересов иностранных лиц внутри России.

"Важно не обесточить те абсолютно необходимые нам инструменты, которые мы должны использовать для собственных интересов, для развития нашей страны, для развития демократических институтов, для того, чтобы сделать наше общество и экономику в конечном итоге более конкурентоспособной, для того, чтобы двигаться вперёд", - подчеркнул Президент РФ.

Глава России пообещал, что работа по совершенствованию закона о СМИ-иноагентах будет проведена и государство совместно с журналистами придёт к согласованному решению.

К слову, в ходе заседания СПЧ глава государства поделился мнением о том, как должна вводиться система с QR-кодами в общественном транспорте.

Читайте также:

Владимир Путин пообещал посмотреть "размытые критерии" в законе об иноагентах.

Свердловский облсуд прекратил административное производство по делу Роскомнадзора в отношении "Облгазеты".