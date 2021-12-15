Доброе утро, дорогие читатели!

В свежем номере «Областной газеты» вы узнаете о главных событиях Свердловской области. До Нового года остаётся две недели. По доброй традиции в это время дети пишут письма Деду Морозу. Акция пользуется большой популярностью у свердловчан – в прошлом году они отправили волшебнику 221 тысячу писем. Отправить послание в Великий Устюг можно до 31 декабря с помощью специальной новогодней почты – ящики установлены в здании главпочтамта в Екатеринбурге и в других крупных отделениях. Как это лучше всего сделать — читайте в «ОГ».

Этой осенью благодаря коронавирусным ограничениям в России появилась новая профессия – проверяющий QR-кодов в общественных местах. При этом, как сообщает крупнейшая российская компания для поиска работы и сотрудников, Свердловская область вышла на первое место по числу размещённых резюме на такую должность. Журналист «ОГ» устроилась проверяющим QR-кодов в один из торговых центров Екатеринбурга и выяснила, кто идёт на эту работу и как люди реагируют на такой персонал.

До России докатилась волна популярности подкастинга. По данным Яндекс.Музыки, на платформе каждый месяц запускается по 400 новых подкастов, всего же на площадке представлено уже 11,5 тысячи проектов. Каждый четвёртый из них относится к категории «Общество и культура». «ОГ» подготовила подборку любопытных подкастов Екатеринбурга, посвящённых культурной тематике.

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