В Свердловской области появится аудиогид для путешествия по Демидовскому маршруту

Само путешествие по маршруту предполагает знакомство не только с промышленными объектами, построенными почти три века назад, но и с культурным наследием региона. Фото: Павел Ворожцов.

На Среднем Урале создали аудиогид для самостоятельного путешествия по Демидовскому маршруту. Он будет запущен в 2022 году.

Сейчас в состав Демидовского маршрута входят шесть населённых пунктов: Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, посёлки Висим и Черноисточинск, а также деревня Верхние Таволги.

"Аудиогид можно будет бесплатно скачать на сайте Центра развития туризма или получить ссылку с помощью QR-кода на информационных буклетах. Воспользоваться аудио-помощником возможно с помощью бесплатного мобильного приложения региона "Открой Урал", - пояснила и.о. директора Центра развития туризма Надежда Шестакова.

По её словам, основная часть промышленного наследия Демидовых находится именно на Среднем Урале: всего Демидовы построили 55 железоделательных заводов, 38 из которых - в Свердловской области.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, разработанный аудиогид позволит туристам, желающим посетить ключевые пункты Демидовского маршрута, ознакомиться с этапами развития горнозаводской цивилизации Урала. Само путешествие по маршруту предполагает знакомство не только с промышленными объектами, построенными почти три века назад, но и с культурным наследием региона. Туристы узнают, как создаются знаменитые тагильские подносы и керамические изделия, а также попробуют местную кухню.

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