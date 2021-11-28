Тагильский поднос вошёл в число победителей конкурса National Geographic

Журнал National Geographic Traveler подвёл итоги проекта "Сокровища России". Тагильский поднос занял второе место в номинации "Народный промысел".
Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что уральские подносы известны далеко за пределами региона. "Я и сам нередко дарю их нашим гостям", - сказал он.
Глава Среднего Урала также напомнил, что ещё весной поручил мининвесту и руководству Нижнего Тагила поддержать производство, которое хранит традиции уральской лаковой росписи. На сегодняшний день компании предоставлено помещение.
Тагильские мастера уральской росписи не раз демонстрировали уровень своего профессионализма. В прошлом году в московском метро начал курсировать вагон, украшенный руками тагильских творцов. А для фестиваля "Самоварфест", который проходил в столице страны, они изготовили двухметровый расписной поднос.
Добавим, первое место в номинации "Народный промысел" заняло Вологодское кружево (Вологодская область). Со всеми победителями можно ознакомиться тут.
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