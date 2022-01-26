На 300-летний юбилей Нижнего Тагила пригласят группу "На-На"

Из-за пандемии группе "На-На" не удалось выступить в Нижнем Тагиле в прошлом году. Фото: Владимир Мартьянов

В этом году Нижний Тагил отмечает своё 300-летие. Программа праздника ещё согласовывается. Однако известно, что одним из приглашенных музыкальных коллективов будет группа "На-На".

Вопрос о праздновании юбилея был поднят на сегодняшней пресс-конференции главы города Владислава Пинаева.

"Я искренне люблю этот город и мне хочется, чтобы всё здесь было хорошо. Нижний Тагил — город особенный <...> И то внимание, которое сегодня оказывается городу, мы заслужили", — сказал мэр.

Известно, что сейчас в администрации муниципалитета рассматриваются разные предложения, в числе которых выступления популярных артистов, фестиваль салютов, лазерное шоу. Ранее сообщалось, что праздник растянется на три дня — 12, 13 и 14 августа.

В ходе выступления мэр также ответил на вопросы о строительстве новых школ, о дорогах, об обновлении трамвайного парка, реабилитации Черноисточинского пруда и многом другом. Подробный материал с пресс-конференции будет опубликован в ближайшем номере "Областной газеты".

Напомним, Екатеринбург отметит своё 300-летие в 2023 году.

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