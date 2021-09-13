В год 300-летия Нижнего Тагила в городе пройдёт «Стенограффия»

Арт-фестиваль «Стенограффия» в следующем году расширит географию. Об этом рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина во время пресс-тура.
«Мы ведём переговоры, чтобы в следующем году, в год 300-летия города Нижнего Тагила, эти замечательные арт-объекты были возведены и подарены жителям города», - сообщила министр культуры.
Напомним, что юбилей город будет отмечать в 2022 году.
Минувшем летом в Екатеринбурге в очередной раз состоялся Международный фестиваль уличного искусства «Стнограффия». Его организаторы представили карту работ. На ней можно найти готовые арт-объекты, а также проекты, над которыми художники ещё трудятся.
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