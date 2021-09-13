В год 300-летия Нижнего Тагила в городе пройдёт «Стенограффия»

Первая работа 12-й «Стенограффии» во дворах на улице Малышева, 84 в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Арт-фестиваль «Стенограффия» в следующем году расширит географию. Об этом рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина во время пресс-тура.

«Мы ведём переговоры, чтобы в следующем году, в год 300-летия города Нижнего Тагила, эти замечательные арт-объекты были возведены и подарены жителям города», - сообщила министр культуры.

Напомним, что юбилей город будет отмечать в 2022 году.

Минувшем летом в Екатеринбурге в очередной раз состоялся Международный фестиваль уличного искусства «Стнограффия». Его организаторы представили карту работ. На ней можно найти готовые арт-объекты, а также проекты, над которыми художники ещё трудятся.

Читайте также:

Город-объект: «Стенограффия» преображает дома, дворы и даже транспорт.

Художник из Италии сделал из общежития екатеринбургского РАНХиГС тающий ледник.

Финские художники создали два арт-объекта «Стенограффии» в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге в рамках «Стенограффии» появились две работы из серии «Пазл Урал».