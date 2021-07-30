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Культура / Изобразительное искусство
30 июля 2021, 12:18

Новый арт-объект "Стенограффии" появился рядом с мусоркой

арт-объект

Основной отличительной чертой стиля Анастасии является использование образов культуры Урала. Фото: пресс-служба фестиваля.

В Екатеринбурге в рамках "Стенограффии" появились две работы из серии "Пазл Урал". Они расположены по адресам улица Луначарского, 135 и Почтовый переулок, 9.

Как отмечают организаторы, работы Анастасии Пищугиной появились в нетипичных для фестиваля локациях. Так, например, на первом адресе художница преображала пространство около помойки. Она плела зоо/орнитоморфные скульптуры и закрепляла их в заборе.

"Проволока вплеталась в сетку рабицы. Где получалось, я вплетала её в дыры, поэтому немного даже получилось починить забор", - говорит Настя.

Фото: пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что название серии "Пазл Урал" было выбрано не случайно. Через свои работы художница рассказывает о культуре Урала так, чтобы заинтересовать ею местное население.

"Свою миссию я вижу в популяризации культуры. Например, у нас в краеведческом музее стоит экспонат “Шигирский идол”, самая древняя деревянная скульптура, и в целом Урал имеет очень богатую историю. Но местные жители порой не знают всего этого. Люди делятся 50 на 50: кто считывает эти образы и знает хотя бы, где находится этот музей, и есть абсолютно не погружённый зритель, которому я всё объясняю. Но если даже он не сходит в музей, то на мусорку, где теперь находится арт-объект, он ходит каждый день", - считает девушка.

Фото: пресс-служба фестиваля.

Добавим, Анастасия регулярно участвует в выставках и фестивалях. В прошлом году на "Стенограффии" она разрисовывала бетонные блоки узорами традиционной уральской вышивки, используя белую, красную и голубую краску.

Ранее организаторы Международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия" представили карту работ. На ней можно найти готовые арт-объекты, а также проекты, над которыми художники ещё трудятся.

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Областная газета Свердловской области

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