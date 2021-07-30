Новый арт-объект "Стенограффии" появился рядом с мусоркой

В Екатеринбурге в рамках "Стенограффии" появились две работы из серии "Пазл Урал". Они расположены по адресам улица Луначарского, 135 и Почтовый переулок, 9.
Как отмечают организаторы, работы Анастасии Пищугиной появились в нетипичных для фестиваля локациях. Так, например, на первом адресе художница преображала пространство около помойки. Она плела зоо/орнитоморфные скульптуры и закрепляла их в заборе.
"Проволока вплеталась в сетку рабицы. Где получалось, я вплетала её в дыры, поэтому немного даже получилось починить забор", - говорит Настя.
Отмечается, что название серии "Пазл Урал" было выбрано не случайно. Через свои работы художница рассказывает о культуре Урала так, чтобы заинтересовать ею местное население.
"Свою миссию я вижу в популяризации культуры. Например, у нас в краеведческом музее стоит экспонат “Шигирский идол”, самая древняя деревянная скульптура, и в целом Урал имеет очень богатую историю. Но местные жители порой не знают всего этого. Люди делятся 50 на 50: кто считывает эти образы и знает хотя бы, где находится этот музей, и есть абсолютно не погружённый зритель, которому я всё объясняю. Но если даже он не сходит в музей, то на мусорку, где теперь находится арт-объект, он ходит каждый день", - считает девушка.
Добавим, Анастасия регулярно участвует в выставках и фестивалях. В прошлом году на "Стенограффии" она разрисовывала бетонные блоки узорами традиционной уральской вышивки, используя белую, красную и голубую краску.
Ранее организаторы Международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия" представили карту работ. На ней можно найти готовые арт-объекты, а также проекты, над которыми художники ещё трудятся.
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