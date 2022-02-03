Загородные лагеря Екатеринбурга будут работать в режиме обсерваторов

В лагерях будет проводиться постоянный внутренний контроль. Речь идёт о термометрии утром и вечером. Фото: Галина Соловьёва

Стало известно, какие меры профилактики распространения коронавируса будут приняты в загородных лагерях Екатеринбурга. Об этом рассказал начальник департамента образования горадминистрации Константин Шевченко.

В ходе сегодняшнего брифинга он отметил, что заполняемость оздоровительных учреждений, как и в прошлом году, составит 75 %. В качестве требования к персоналу спикер назвал наличие прививки от COVID-19 и ПЦР-теста.

Константин Шевченко также уточнил, что в лагерях будет проводиться постоянный внутренний контроль. Речь идёт о термометрии утром и вечером. Кроме того, организации откажутся от массовых мероприятий, не будут принимать посетителей. По словам спикера, лагеря будут работать в условиях обсерваторов.

Добавим, запись в загородные лагеря Екатеринбурга стартует 1 марта. Подать заявление можно традиционно через портал госуслуг или в МФЦ. Народное тестирование записи предварительно запланировано на 23 или 26 февраля.

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