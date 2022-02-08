Екатеринбуржцам напомнили, куда сообщать о безнадзорных собаках

За 2021 год на территории уральской столицы было отловлено 780 собак. Фото: Александр Исаков

Власти Екатеринбурга рассказали, куда обращаться с просьбой отлова бездомных животных. Есть несколько способов сообщить о собаках, гуляющих в вашем дворе.

Обращение можно подать:

на официальном портале Екатеринбурга в разделе "Электронная приёмная";

по телефону приёма обращений граждан: 382-45-28;

по телефону МКУ "Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба": 354-57-17, 354-57-18 (круглосуточно);

через электронную почту ecology@ekadm.ru или по телефону комитета по экологии и природопользованию горадминистрации: 304-30-98;

по телефонам администраций районов: Верх-Исетский район — 371-15-63, Железнодорожный район — 304-79-00, Кировский район — 374-54-66, Ленинский район — 376-30-70, Октябрьский район — 304-26-01, Орджоникидзевский район — 304-25-00, Чкаловский район — 304-78-50.

Кстати, за 2021 год на территории уральской столицы было отловлено 780 собак. Из них 506 животных после проведения всех необходимых санитарных процедур выпущены на улицы, 16 агрессивных собак остались на постоянном содержании в приюте. Ещё почти 40 питомцев возвращены прежним хозяевам и 220 переданы новым владельцам.

Напомним, 4 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэрам лично ознакомиться с ситуацией в приютах для бездомных животных и организовать отлов бродячих собак в течение ближайших двух недель. Первыми отчитались главы Серова, Нижнего Тагила и Красноуфимска.

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